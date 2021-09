Covid:Calabria, ancora in calo ricoverati in area medica, -8

(ANSA) - CATANZARO, 30 SET - Calano ancora i ricoverati per Covid in area medica negli ospedali calabresi. Nel saldo tra nuovi ingressi e uscite, nelle ultime 24 ore si registra un -8 che porta il totale a 146. Stabili a 16 i ricoveri in area medica. Rispetto a ieri crescono le vittime, 4, con il totale da inizio pandemia che si aggiorna a 1.405. I nuovi contagi sono 154, meno del numero delle persone guarite (261), con un tasso di positività che sale lievemente, dal 3,59% di ieri al 4,30% di oggi. I casi attivi sono 3.657 (-111) e gli isolati a domicilio 3.495 (-103). Ad oggi sono stati fatti 1.192.636 tamponi con 83.768 positivi. Sono i dati giornalieri comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 194 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 173 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.193 (11.040 guariti, 153 deceduti). Cosenza: casi attivi 1.372 (31 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.337 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.907 (25.266 guariti, 641 deceduti). Crotone: casi attivi 285 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.792 (7.678 guariti, 114 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.393 (84 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.303 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.026 (27.635 guariti, 391 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 86 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 82 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.261 (6.163 guariti, 98 deceduti). (ANSA).