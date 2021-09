Droga:coltivava marijuana in giardino di casa,arrestato

(ANSA) - VALLEFIORITA, 29 SET - Aveva realizzato una vera e propria coltivazione di marijuana nel giardino di casa. Un quarantacinquenne di Vallefiorita, con precedenti specifici, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza e posto ai domiciliari con l'accusa di produzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A tradire l'uomo, oltre ai comportamenti e agli spostamenti sospetti, in particolare in alcuni orari della giornata, è stato l'intenso odore proveniente dalla sua abitazione. I militari, proprio a seguito di questo, hanno perquisito la sua casa scoprendo nel giardino attiguo 38 piante alte circa 2 metri estirpate e seppellite sotto uno strato di terra. Inoltre, in alcuni barattoli di vetro sono stati trovati residui di stupefacente già essiccato. (ANSA).