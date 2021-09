Bevande alcoliche a minori, denunciato titolare bar

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 28 SET - Ha servito bevande alcoliche a minorenni facendoli accomodare ai tavoli del suo locale. Un uomo, di 42 anni, di origine pakistana, titolare di un bar-kebab, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Corigliano Rossano per somministrazione di bevande alcoliche a minori.

I militari, assieme ai loro colleghi del Nas e del Nil, durante un controllo, hanno sorpreso alcuni giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni all'interno del locale in pieno centro città, area urbana di Corigliano mentre sorseggiavano le bevande loro vietate.

Il titolare del bar-kebab è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Cosenza e al sindaco della città di Corigliano Rossano per non aver controllato il green pass agli avventori del locale seduti all'interno. I giovani, dopo essere stati sentiti dai militari, sono stati affidati ai genitori. (ANSA).