Covid: in Calabria 200 casi e 4 vittime, positività al 5,16%

(ANSA) - CATANZARO, 22 SET - Sono 200 i contagiati da Covid 19 in Calabria nelle ultime 24 ore in aumento rispetto a ieri (128) con lo stesso numero di tamponi fatti. Il tasso di positività si attesa al 5,16%. Quattro le vittime che aggiornano il totale dei decessi da inizio pandemia a 1.383. Calano, nel saldo tra ingressi e dimissioni, i ricoverati in area medica che scendono a 172 (-6) mentre c'è un nuovo ingresso in terapia intensiva (14). I casi attivi sono 4.378 (-89), gli isolati a domicilio 4.192 (-84) e i nuovi guariti 285. Ad oggi sono stati fatti 1.165.281 tamponi con 82.711 positivi. Sono i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 248 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.058 (10.908 guariti, 150 deceduti). Cosenza: casi attivi 1.478 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.429 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.456 (24.824 guariti, 632 deceduti). Crotone: casi attivi 387 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 376 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.571 (7.459 guariti, 112 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.796 (89 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.703 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.205 (26.820 guariti, 385 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 110 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 103 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.181 (6.085 guariti, 96 deceduti). (ANSA).