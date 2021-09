Covid: in Calabria scende tasso positività, tre vittime

(ANSA) - CATANZARO, 21 SET - Sembra attenuarsi la diffusione del Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 128 i contagi, uno più di ieri ma con un numero di tamponi fatti passato da 2.674 a 3.806. Il tasso di positività scende dunque al 3,36% contro il 4,75 di ieri. Tre le vittime con il totale da inizio pandemia che sale a 1.379. Negli ospedali, nel saldo tra dimissioni e nuovi ingressi, i pazienti in area medica crescono di 4 (178) mentre quelli in terapia intensiva calano di 2 (13).

I casi attivi sono 4.467 (-166), gli isolati a domicilio 4.276 (-168) e i nuovi guariti 291. Ad oggi sono stati eseguiti 1.161.406 tamponi con 82.511 positivi. Sono questi i dati giornalieri sul Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 244 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.049 (10.899 guariti, 150 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.479 (42 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.432 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.404 (24.772 guariti, 632 deceduti); Crotone: casi attivi 430 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 419 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.493 (7.382 guariti, 111 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 1.853 (90 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.760 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.064 (26.682 guariti, 382 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 116 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.173 (6.077 guariti, 96 deceduti). (ANSA).