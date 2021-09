Covid: la Calabria resta in area bianca

(ANSA) - CATANZARO, 18 SET - "Al termine della cabina di regia l'esito e verifica dei dati aggiornati, dei cosiddetti 'indicatori' decisionali, confermano la permanenza della Regione Calabria in area bianca". Questo quanto comunica il ministero della Salute. Il ministero della Salute ha comunicato la decisione della cabina di regia alla Regione Calabria.

"Dal confronto sui dati inerenti i cosiddetti 'indicatori' decisionali, svoltosi tra la Cabina di regia e la Regione Calabria - riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale - è emerso che il livello di occupazione delle terapie intensive è al di sotto della soglia che determinerebbe il passaggio in area gialla. I dati, in linea con l'andamento nazionale, sono migliorati nei giorni immediatamente precedenti lo svolgimento della cabina di regia". (ANSA).