Covid: Calabria; meno contagiati, +1 ricoveri in intensiva

(ANSA) - CATANZARO, 17 SET - In parziale miglioramento i dati dell'incidenza del Coronavirus in Calabria. Tra i dati negativi quello dei ricoveri in terapia intensiva, che registra un'unità in più rispetto a ieri, con il totale che raggiunge quota 15. Ci sono poi otto i ricoveri in meno nei reparti di cura (totale 169). Diminuiscono anche i decessi, passati dai sei di ieri a quattro (il totale, dall'inizio della pandemia, é di 1.369) ed il tasso di positività (dal 5,32% al 4,32), con 3.770 tamponi eseguiti (totale 1.147.397). I nuovi contagiati sono 163 (- 40).

I guariti sono 250 (ieri erano stati 286), mentre gli attualmente positivi sono 91 rispetto agli 86 di ieri. In isolamento ci sono 84 persone in più (ieri erano 87). Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali e contenuto nel Bollettino quotidiano della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 229 (26 in reparto, 5 in terapia intensiva, 198 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.999 (10.849 guariti, 150 deceduti); - Cosenza: casi attivi 1.554 (46 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.504 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.162 (24.535 guariti, 627 deceduti); - Crotone: casi attivi 434 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 424 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.397 (7.287 guariti, 110 deceduti); - Reggio Calabria: casi attivi 2.018 (77 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.935 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.613 (26.235 guariti, 378 deceduti); - Vibo Valentia: casi attivi 165 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 158 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.111 (6.015 guariti, 96 deceduti).

L (ANSA).