Sette cuccioli di cane abbandonati salvati da Cc Brancaleone

(ANSA) - BRANCALEONE, 16 SET - Sette cuccioli di cane abbandonati al loro destino sono stati trovati in un terreno incolto e messi in salvo dai carabinieri di Brancaleone che hanno denunciato un 23enne per il reato di abbandono di animali.

I militari, nel corso di un normale giro di pattuglia, sono stati attirati dai guaiti che provenivano da un appezzamento non molto distante dal campo sportivo. Avvicinatisi hanno trovato, all'interno di un vecchio forno da cucina abbandonato, sette cuccioli meticci nati verosimilmente da pochi giorni e con gli occhi ancora socchiusi.

I carabinieri si sono subito adoperati per trovare loro una sistemazione anche grazie anche al contributo del sindaco della cittadina che li ha prima presi con sé per poi affidarli all'associazione no profit "Anime randagie" di Bovalino, dove sono accuditi in vista delle auspicabili adozioni.

Parallelamente, i militari hanno avviato accertamenti per risalire all'autore dell'abbandono che, attraverso le registrazioni di una telecamera comunale posta nelle vicinanze, è stato individuato e denunciato. (ANSA).