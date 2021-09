Droga: scoperta piantagione marijuana nel reggino, 3 arresti

(ANSA) - RIZZICONI, 16 SET - Una piantagione con oltre 2.500 arbusti di marijuana della varietà "olandese nana" è stata scoperta e sequestrata in un appezzamento di terreno tra le contrade Vena e Gabellone sulla strada che collega Rizzicconi e Cittanova dai carabinieri che hanno arrestato e posto ai domiciliari tre persone.

I militari hanno sorpreso i tre, che si sono anche resi protagonisti di un tentativo di fuga subito bloccato, mentre erano intenti a raccogliere le piantine all'interno della coltivazione.

Lo stupefacente, dopo avere prelevato dei campioni per le analisi specialistiche, è stato distrutto sul posto.

Nello scorso mese di agosto un'altra coltivazione di circa 250 piante di marijuana era stata scoperta dai carabinieri che, da inizio estate, nei territori di Gioia Tauro, Palmi e Taurianova, hanno distrutto complessivamente quasi 9mila piante di cannabis e arrestato in flagranza di reato sei persone. (ANSA).