Covid: Calabria; balzo dei contagi (+299) e due morti

(ANSA) - CATANZARO, 15 SET - C'é stato un balzo dei nuovi contagi da Coronavirus in Calabria, che dai 155 di ieri oggi sono quasi il doppio (299). Ci sono due morti in più, con il totale che raggiunge quota 1.359. Il tasso di positività passa dal 3,60% al 6,69. Si registrano nove ricoveri in più in area medica (totale 177), mentre quelli nei reparti di rianimazione diminuiscono di due (il dato complessivo é 16). I guariti sono 249 (ieri erano stati 291) ed aumentano gli isolati a domicilio (+41). Il totale dei tamponi eseguiti é 1.139.808 (+4.467).

Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali alla Regione Calabria.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 223 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 194 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.948 (10.799 guariti, 149 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 1.579 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.527 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.047 (24.424 guariti, 623 deceduti).

- Crotone: casi attivi 412 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 397 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.372 (7.263 guariti, 109 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.148 (81 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.062 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.328 (25.952 guariti, 376 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 210 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 202 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.055 (5.960 guariti, 95 deceduti). (ANSA).