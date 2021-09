Maltempo:allagamenti nel Catanzarese,piogge su fascia ionica

(ANSA) - CATANZARO, 11 SET - Ha provocato allagamenti ma nessun danno alle persone il maltempo che, nelle ultime ore, contrassegnate dall'allerta rossa sulla fascia ionica centrosettentrionale della Calabria, si è abbattuto sulla costa ionica catanzarese. Piogge e temporali si sono alternati dalla nottata: 24 gli interventi in corso di espletamento da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro per prosciugamenti e verifiche tra i comuni di Soverato e Davoli.

Interessati anche i centri di Badolato, Guardavalle e Borgia.

Nella zona sono impegnati gli operatori della sede centrale e dei distaccamenti di Sellia Marina, Soverato, Chiaravalle e i vigili del fuoco volontari di Girifalco e Taverna. Altre 20 richieste in coda.

Il comando di Reggio Calabria sta collaborando sinergicamente nell'area di Badolato con personale del distaccamento di Monasterace. Nell'attività di soccorso impegnati circa 50 unità con 8 automezzi, motopompe ed idrovore. L'allerta da codice rosso permarrà fino alla mezzanotte. I comuni di Catanzaro e Crotone hanno attivato i comitati operativi per coordinare le attività. A Crotone, in prefettura, si sono tenute riunioni del Centro coordinamento con la partecipazione delle forze dell'ordine e degli enti interessati. Al momento non sono segnalate particolari criticità. (ANSA).