Covid:in Calabria 3 vittime e casi in lieve calo, 278

(ANSA) - CATANZARO, 11 SET - Sono 278 leggermente meno di ieri quando erano 304, i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria, con 3.902 tamponi eseguiti e il tasso di positività che dal 6,50% delle 24 ore precedenti risale al 7,12%. Tre i nuovi decessi (due a Reggio e uno a Crotone) che portano a 1.351 il totale delle vittime. Aumentano di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva (17) mentre diminuiscono di sei quelli nei reparti di cura (161). Sono 297 i guariti (74.264) e 22 in meno gli attualmente positivi (5.068). In isolamento -19 (4.890).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.125.148 e le persone risultate positive al Coronavirus 80.683.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti Catanzaro: Casi attivi 224 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 196 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 10912 (10763 guariti, 149 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1563 (48 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1510 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 24780 (24163 guariti, 617 deceduti); Crotone: Casi attivi 354 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 344 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7323 (7214 guariti, 109 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 2337 (71 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2259 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 25828 (25455 guariti, 373 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 255 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5993 (5897 guariti, 96 deceduti). L'Asp di Catanzaro comunica 19 nuovi positivi e 5 guariti fuori regione. L'Asp di Cosenza 93 nuovi casi di cui 3 nuovi casi a domicilio e di cui 1 comunicato erroneamente ieri come residente. L' Asp di Crotone 35 nuovi positivi di cui tre migranti. (ANSA).