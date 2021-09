Covid: serata danzante e assembramenti, chiuso locale

(ANSA) - CROTONE, 11 SET - Ha consentito la consumazione al banco nonostante non venisse assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, permettendo anche lo svolgimento di una serata danzante con la presenza di numerosi avventori privi di mascherina e che si sono messi a ballare. I.F., di 27 anni, rappresentante legale dell'esercizio è stato sanzionato per non avere rispettato le normative anti Covid 19 dalla Polizia di Stato di Crotone che ha disposto la chiusura del locale per cinque giorni.

GLi agenti, al termine del controllo, hanno inviato segnalazione al Prefetto di Crotone precisando inoltre che l'attività risulta essere stata in precedenza già sanzionata per le stesse violazioni, con verbale elevato sempre a carico dello stesso rappresentante legale il 30 luglio e il 24 agosto scorsi rispettivamente per i fatti accertati il 25 luglio ed il 22 agosto 2021.

Ulteriori accertamenti hanno portato all'emissione di una sanzione amministrativa per l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo senza aver fornito la necessaria comunicazione all'Autorità competente. (ANSA).