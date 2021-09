Vaccini: siringa senza ago disponibile a ospedale Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 10 SET - Anche a Catanzaro, al punto vaccinale Ciaccio De Lellis, adesso è possibile ricevere il vaccino anti Covid con la siringa senza aghi, denominata "Comfort-in".

"Belonefobia o tripanofobia - è scritto in una nota dell'Azienda ospedaliera - è un tipo di fobia, consistente nella paura nei confronti degli aghi, molto più diffusa di quanto si possa credere, ed è emersa in modo consistente nel corso della campagna di vaccinazione di massa contro il virus Covid-19.

Risulta infatti che ci siano persone che hanno addirittura rinunciato a fare il vaccino per non essere riusciti a superare questa paura. All'annuncio della disponibilità di questo dispositivo in un punto vaccinale a Messina molti calabresi hanno varcato lo stretto per farsi vaccinare con la siringa senza aghi".

Le persone interessate, che siano in possesso di documentazione medica attestante questo tipo di fobia, potranno rivolgersi al Punto vaccinale Ciaccio De Lellis scrivendo una email a vaccinidl@gmail.com. In risposta verrà assegnato il giorno e l'orario nel quale presentarsi. Se la richiesta di questo tipo di prestazione si dimostrerà consistente, superata la fase di avvio, il servizio entrerà stabilmente a pieno regime. (ANSA).