Maltempo:domani allerta rossa,a Catanzaro si riunirà Coc

(ANSA) - CATANZARO, 10 SET - In considerazione del bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, con il quale si segnala allerta meteo rossa per tutta la giornata di domani, il sindaco Sergio Abramo ha disposto la riunione del Coc, Centro operativo comunale, che monitorerà costantemente la situazione oltre ad adottare ogni misura necessaria per affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità.

Lo riferisce una nota del Comune di Catanzaro.

"In presenza di abbondanti precipitazioni - è detto nel comunicato - l'amministrazione raccomanda di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi e torrenti tombati; non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi".

il bollettino è stato diramato per una perturbazione sul mar Tirreno che raggiungerà nelle prossime ore le regioni meridionali portando piogge e temporali, in particolare su Calabria e Basilicata.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalle prime ore di sabato precipitazioni sparse, che localmente potranno essere anche molto intensi e accompagnati fa grandine, fulmini e forti raffiche di vento, su Campania e in estensione a Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta rossa sul versante ionico della Calabria mentre è allerta arancione sul resto della Calabria e su parte di Basilicata, Sicilia e Puglia. (ANSA).