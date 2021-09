Incendi: presunto piromane arrestato da Gdf in Calabria

(ANSA) - COSENZA, 10 SET - E' accusato di essere il responsabile di un incendio di natura dolosa appiccato lo scorso 14 luglio nel comune di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Un presunto piromane di 73 anni è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza.

Le fiamme, in quella circostanza, si erano propagate in pochi minuti nei pressi di un'area residenziale impegnando per diverse ore i vigili del fuoco prima dello spegnimento e della messa in sicurezza della zona.

I finanzieri, intervenuti sul posto nell'immediatezza, hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza e, grazie alle analisi delle registrazioni acquisite da un sistema di sorveglianza attivo, installato nelle vicinanze dell'area interessata e sulla base di alcune testimonianze di residenti, hanno identificato il presunto piromane.

A conclusione di perquisizioni nel domicilio dell'indagato, anch'egli residente a San Giovanni in Fiore, sono stati sequestrati oltre 70 accendini e alcuni indumenti in uso all'uomo e coincidenti con quelli ripresi dalle immagini che hanno registrato l'autore dell'incendio. (ANSA).