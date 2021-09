Covid:Calabria, 304 casi e 4 vittime, tasso positività 6,50%

(ANSA) - CATANZARO, 10 SET - Sono 304 (ieri 296) i nuovi contagiati da Covid 19 in Calabria ma con circa 500 tamponi fatti in più rispetto a ieri. Il tasso di positività scende così da 7,14 a 6,50%. Quattro nel vittime nelle ultime 24 ore con il totale che si aggiorna a 1.348. Lieve calo, nel saldo tra uscite e nuovi ingressi, dei ricoverati in area medica (167, -4) mentre aumenta di 1 quello in terapia intensiva (14). I casi attivi sono 5.090 (-2), gli isolati a domicilio 4.909 (+1) ed i nuovi guariti 302. Ad oggi sono stati eseguiti 1.121.246 tamponi con 80.405 positivi. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 242 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.875 (10.726 guariti, 149 deceduti). Cosenza: casi attivi 1.522 (49 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.469 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.733 (24.116 guariti, 617 deceduti). Crotone: casi attivi 350 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 338 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.295 (7.187 guariti, 108 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.348 (71 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.271 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.690 (25.319 guariti, 371 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 286 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 277 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.956 (5.860 guariti, 96 deceduti). (ANSA).