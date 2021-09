Sottrae monili in oro a disabile che assiste, denunciata

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 08 SET - Personale del Commissariato di Serra San Bruno della Polizia ha denunciato una badante 52enne perché ritenuta responsabile di furto ai danni di una donna disabile da lei assistita. In particolare, la vittima ha chiesto l'intervento degli agenti, poiché da alcuni giorni aveva notato la sparizione di oggetti in oro e dalla sera precedente non trovava il cellulare. I sospetti sono ricaduti sulla badante che viveva con lei, la quale ad alcune domande rivoltele dai poliziotti ha fornito risposte elusive e confuse. Per tale ragione gli agenti hanno deciso di perquisire la stanza che la badante, di nazionalità albanese, occupava e, all'interno di una valigia, ben nascosti in un portafogli, sono stati trovati 4 orologi e diversi anelli, bracciali, spille, collane e orecchini. Dopo averli fatti vedere alla signora, che ha confermato di esserne la proprietaria, la refurtiva è stata sottoposta a sequestro e la badante denunciata per furto.

