Usura: il 27 settembre da Potenza la "carovana antiracket"

(ANSA) - POTENZA, 07 SET - La "Carovana antiracket e antiusura" partirà lunedì 27 settembre da Potenza e, in dieci tappe tra Basilicata e Calabria, continuerà "il percorso di aiuto nei confronti di chi è stato colpito dai fenomeni di usura e di estorsione": lo ha annunciato in una nota, l'associazione "Interesse uomo".

Il progetto "Economie di Libertà", in quattro mesi, incontrerà "cittadini, imprese, associazioni, amministratori, per continuare un percorso cominciato nel 2019 e che ora allarga la sua rete grazie al finanziamento del Programma Operativo Legalità- FESR/FSE 2014-2020".

Obiettivo del programma - hanno spiegato gli organizzatori - è quello di "entra nei territori per favorire il dialogo, il confronto, per recepire da vicino e direttamente le istanze di chi inciampa o rischia di inciampare nella rete del racket e dell'usura e per dire - hanno aggiunto - 'ci siamo, ecco come possiamo aiutarti' ".

Dopo Potenza, "sarà la volta di Montescaglioso e quindi in Calabria a Castrovillari, Cassano allo Ionio, Cetraro, Amantea, Limbadi, Vibo Valentia, per poi tornare in Basilicata a Sant'Arcangelo e Scanzano Jonico". (ANSA).