Discarica abusiva scoperta e sequestrata a Cassano

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 06 SET - Una discarica abusiva realizzata su un terreno agricolo è stata scoperta e sequestrata a Cassano allo Ionio dalla polizia locale che ha segnalato il proprietario dell'area.

Gli agenti, nel corso di un sopralluogo in contrada Garda, hanno individuato alcuni cumuli di macerie di materiali inerti provenienti da lavori edilizi e abbandonati sul terreno agricolo. Dopo aver svolto le dovute indagini ed essere risaliti al presunto responsabile della gestione illecita, gli agenti hanno posto sotto sequestro il sito.

Il sindaco di Cassano allo Ionio Gianni Papasso si è complimentato con la Polizia locale "per l'eccellente servizio - ha detto - che con impegno e abnegazione quotidianamente viene svolto sul vasto perimetro del territorio comunale". Papasso ha poi ribadito il proprio disappunto verso coloro che "nonostante i reiterati inviti al rispetto dell'ambiente, continuano imperterriti a violare la legge in materia". (ANSA).