Carabinieri: col. Spoto nuovo comandante provinciale Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 06 SET - "È una provincia interessata da problematiche particolari, ma l'obiettivo è lavorare costantemente per ripristinare la legalità dove viene a mancare". Lo ha detto il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza, il colonnello Agatino Saverio Spoto, che subentra al colonnello Piero Sutera.

"Nel porgere il mio saluto alla città e ai cittadini della provincia tutta - ha proseguito Spoto - ribadisco il massimo impegno dei carabinieri del Comando provinciale nello svolgimento di ogni attività di servizio, al fianco del Prefetto, delle autorità giudiziaria e delle altre forze di polizia presenti sul territorio. Ci tengo a sottolineare che l'operato dei carabinieri avrà sempre come riferimento la prossimità al cittadino, ci saremo sempre e vorremmo essere considerati come punto di riferimento sicuro". (ANSA).