Venezia: Frammartino, il mio cinema carsico

(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - E' un cinema lontano da tutto, senza ansie, senza pressioni "oggi siamo qui ma tra 48 ore siamo di nuovo lì sotto" dice il regista Michelangelo Frammartino prendendo in prestito il linguaggio del suo film Il Buco, oggi in concorso a Venezia 78, secondo dei cinque italiani a debuttare in Sala Grande dopo E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. "Il mio - spiega all'ANSA - è un cinema carsico, sotterraneo. Fingo di essere a mio agio qui a Venezia in realtà non lo sono, mi sento fuori da questo e anche a sorpresa in concorso, pensavamo di andare magari in altre sezioni".

Frammartino, che ammette di essere "un po' lentino" torna al cinema (il film, una produzione Doppio Nodo Double Bind con Rai Cinema, uscirà nel 2022 con Lucky Red) dopo 11 anni dalle Quattro volte, "nel mezzo un film non fatto, nel 2015, un lutto da elaborare". Sul red carpet indossa tuta e caschetto come tutta la delegazione guidata dai veterani speleologi Beppe De Matteis, 86 anni, e Giulio Gècchele, 84, che nel 1961 fecero l'impresa esplorando l'allora seconda (oggi è la terza) grotta più profonda, l'Abisso del Bifurto in Calabria, 700 metri sottoterra. Con loro i non attori, i giovani speleologi come Leonardo Zaccaro e vari altri, che hanno interpretato il film, sei settimane nella cavità immensa nell'entroterra calabrese del Pollino, arrivando a toccare quota 400 (più sei settimane sopra, oltre a preparazione, montaggio, edizione). "ci spingeva - racconta con spirito intatto Gecchele - l'idea di andare in luoghi in cui nessuno era mai andato. Il Buco restituisce tutto questo: "un film senza attori, senza dialoghi, senza musiche e pure senza luce!", dice Frammartino . Un cinema in cui documentario e finzione non sono due linguaggi alternativi: "il confine? Ci sto ancora lavorando". Nel Buco Frammartino tenta cinematograficamente un esperimento: fare un passo indietro sull'umano, lasciando emergere suoni, sensazioni, connessioni, dalla profondità della terra, "ridimensionando - spiega la sceneggiatrice Giovanna Giuliani - gli esseri umani". (ANSA).