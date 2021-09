Covid:Calabria,un ricovero in più in rianimazione, in totale 15

(ANSA) - CATANZARO, 04 SET - Un ricovero in più in rianimazione, con il totale che tocca quota 15, e quattro in area medica (175). Tre morti (totale 1.330) e 294 nuovi contagiati (ieri erano stati 298). Tasso di positività in lieve aumento (da 7,75% a 7,85). I casi attivi sono 5.136 (+65), gli isolati a domicilio 4.946 (+60) ed i nuovi guariti 226 (totale 72.498). Sono questi i dati principali del Bollettino della Regione sulla diffusione in Calabria del Coronavirus redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Le persone contagiate sono, complessivamente, 78.964. Il totale dei tamponi eseguiti é di 1.098.388 (3.745 in più in un giorno).

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 267 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.771 (10.623 guariti, 148 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 1.427 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1380 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.330 (23.716 guariti, 614 deceduti).

- Crotone: casi attivi 369 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 356 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.127 (7.019 guariti, 108 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.362 (85 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.269 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.069 (24.710 guariti, 359 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 343 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.828 (5.733 guariti, 95 deceduti). (ANSA).