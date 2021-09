Incendio distrugge azienda agricola nel vibonese

(ANSA) - VALLELONGA, 03 SET - Un incendio di probabile origine dolosa, anche se sono in corso le indagini per accertarlo, ha distrutto un'azienda agricola a Vallelonga, nel vibonese.

Sul posto, allertati dal proprietario, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Serra San Bruno. Le fiamme sono partite da un fienile e si sono poi estese ad un trattore.

Grazie all'intervento dei vigili del fuoco l'incendio non si é propagato al ricovero dei cavalli di razza nell'allevamento dei quali l'azienda agricola é specializzata. (ANSA).