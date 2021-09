Droga: trovate 200 piante di marijuana nel crotonese

(ANSA) - CROTONE, 02 SET - Personale della Questura di Crotone ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti circa duecento piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Gli agenti hanno localizzato, in un campo coltivato nel territorio crotonese, le duecento piante alte circa due/tre metri ed in piena fase di maturazione. Nel giro di pochi giorni gli arbusti sarebbero stati raccolti e tutta la sostanza ricavata sarebbe stata confezionata e poi smistata per rifornire le varie piazze di spaccio della città e della provincia. (ANSA).