Covid:Calabria,aumentano nuovi contagiati e tasso positività

(ANSA) - CATANZARO, 01 SET - Aumentano in Calabria i nuovi contagiati da Covid ed il tasso di positività, passati, rispettivamente, dai 195 di ieri a 339 (il totale arriva a 78.048) e dal 4,85% al 9,09. Si registrano, inoltre, un decesso (totale 1.316) ed un ricoverato in più sia in area medica (162) che nei reparti di rianimazione (16). I casi attivi, inoltre, raggiungono quota 4.880 (+68) e gli isolati a domiciilio 4.702 (+66). I nuovi guariti sono 270 (totale 71.852). E' quanto riferisce il Bollettino che la Regione Calabria redige quotidianamente sulla base dei dati forniti dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

I tamponi eseguiti, ad oggi, sono 1.087.041 (+3.731).

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 269 (21 in reparto, 6 in terapia intensiva, 242 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.725 (10.578 guariti, 147 deceduti); - Cosenza: casi attivi 1.183 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.135 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.186 (23.578 guariti, 608 deceduti); - Crotone: casi attivi 400 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 389 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.041 (6.937 guariti, 104 deceduti); - Reggio Calabria: casi attivi 2.353 (75 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.271 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.723 (24.366 guariti, 357 deceduti); - Vibo Valentia: casi attivi 338 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 331 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.804 (5.710 guariti, 94 deceduti). (ANSA).