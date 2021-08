Rubano offerte in chiesa e danneggiano una statua, arrestati

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 30 AGO - Sono entrati di notte in una chiesa forzando le finestre per rubare le offerte nella cassetta posta sotto le lampade votive, hanno messo a soqquadro la sacrestia e danneggiato la statua di Santa Rita ma, sorpresi dai carabinieri, sono stati fermati. Due giovani, di 18 anni e 19 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro per furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, allertati da una chiamata alla centrale operativa, sono giunti nella chiesa "Maria santissima delle grazie" situata in una via principale di Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, e hanno sorpreso i due giovani intenti a scassinare la cassetta delle offerte. Appena si sono accorti dell'arrivo dei militari i due hanno tentato la fuga. Bloccati dai carabinieri hanno provato a divincolarsi. Sul posto è giunto anche il parroco che insieme ai militari ha conteggiato i danni, che ammontano a diecimila euro. (ANSA).