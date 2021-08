Covid: Calabria,190 casi e 3 vittime, tasso positività 7,68%

(ANSA) - CATANZARO, 30 AGO - Sono 190 (ieri 240), i contagi da Covid in Calabria, dove, nelle ultime 24 ore si registrano tre vittime (1.312 da inizio pandemia). Il tasso di positività scende dall'8,5 al 7,68%. Crescono ancora i ricoverati in area medica dove, nel saldo tra entrate e uscite, ci sono cinque nuovi ingressi. Il tasso di occupazione per l'area non critica è già sopra la soglia di rischio, fissata al 15%, con il 16% registrato ieri da Agenas. Stabili a 16 ricoveri, invece, le terapie intensive, con il tasso di occupazione che resta così al 9%, un punto sotto la soglia di rischio.

In miglioramento il dato dei casi attivi che scendono a 4.846 (-105), così come quello degli isolati a domicilio che sono 4.672 (-110). I nuovi guariti sono 292.

In Calabria, ad oggi, sono stati fatti 1.079.286 tamponi, con 77.514 positivi. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 276 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.668 (10.521 guariti, 147 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.136 (41 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.089 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.053 (23.447 guariti, 606 deceduti); Crotone: casi attivi 403 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.986 (6.883 guariti, 103 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 2.348 (70 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.273 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.539 (24.183 guariti, 356 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 355 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 345 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.762 (5.668 guariti, 94 deceduti). (ANSA).