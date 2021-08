Covid: in Calabria aumentano ancora positivi e ricoverati

(ANSA) - CATANZARO, 28 AGO - Crescono ancora i contagi ed i ricoveri negli ospedali in Calabria, dove si registrano anche 4 vittime - una, riferisce l'Asp di Crotone, risalente a 5 giorni fa in una Rsa - con il totale che sale a 1.309. I nuovi positivi sono 358 (ieri 313) con lo stesso numero di tamponi del giorno precedente, ed un tasso di positività che passa dall'8,74 al 10,14%. Nei reparti di area medica, nel saldo tra entrate e uscite, ci sono 7 ricoveri in più (150) e 1 in terapia intensiva (15). I casi attivi sono 4.757 (+243), gli isolati a domicilio 4.592 (+235) ed i nuovi guariti 111. Ad oggi i tamponi fatti sono stati 1.073.989 con 77.084 positivi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 303 (20 in reparto, 3 in terapia intensiva, 280 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.636 (10.489 guariti, 147 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.145 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.096 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.986 (23.381 guariti, 605 deceduti); Crotone: casi attivi 405 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 394 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.972 (6.869 guariti, 103 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 2.249 (61 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.182 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.338 (23.984 guariti, 354 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 333 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 323 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.740 (5.646 guariti, 94 deceduti). (ANSA).