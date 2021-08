Carabinieri: comandante Culqualber nel reggino

(ANSA) - CATANZARO, 27 AGO - Il generale di corpo d'armata Gianfranco Cavallo, comandante interregionale Carabinieri "Culqualber", ha visitato stamani la Compagnia di Taurianova e a seguire le Stazioni di Bova Marina e Palizzi Marina.

Accolto da una rappresentanza di militari e dai rispettivi comandanti di reparto, Cavallo, è scritto in una nota, "ha voluto esprimere la sua vicinanza e attenzione ai carabinieri che operano quotidianamente in una non facile realtà territoriale, complimentandosi per l'impegno e i risultati raggiunti, che si concretizzano anche nel costante supporto e prossimità alla popolazione.

Infine, l'alto ufficiale nel rivolgere parole di ringraziamento e stima a tutti i carabinieri presenti e non per il lavoro compiuto nel contrasto a ogni forma criminale, ha rammentato l'importanza di valori cardine quali l'onestà, la responsabilità, l'altruismo e la professionalità, su cui si fonda l'Arma dei Carabinieri e che devono essere espressi nell'agire quotidiano da ogni militare sempre nell'interesse della collettività, la cui costante azione di indirizzo, ammaestramento e controllo è svolta in primis dai Comandanti dell'Arma, ai vari livelli". (ANSA).