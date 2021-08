Villaggio turistico Sibari allacciato abusivamente a fogne

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 26 AGO - Un allaccio abusivo alla rete fognaria, realizzato da parte di un noto villaggio turistico abusivo, è stato scoperto a Marina di Sibari dagli agenti della Polizia locale di Cassano allo Ionio.

La scoperta dell'allaccio abusivo, effettuata nel corso di una serie di controlli in collaborazione con gli uffici comunali, è stata segnalata anche alle autorità competenti per i provvedimenti del caso tenuto conto delle possibili conseguenze in termini di problemi igienico-sanitari, ambientali e sociali.

Il responsabile del Settore "Lavori pubblici" del comune di Cassano allo Ionio, a seguito degli esiti del controllo, ha intimato alla proprietà della struttura turistica di provvedere entro 3 giorni a rimuovere l'allaccio abusivo e al ripristino dello stato dei luoghi. (ANSA).