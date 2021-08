Stalking ed estorsione ai danni di una coppia,ai domiciliari

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 24 AGO - Personale del Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia, ha arrestato e posto ai domiciliari un 37enne in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Simone Falerno su richiesta del procuratore di Castrovillari ff Simona Manera, con l'accusa di atti persecutori ed estorsione.

In particolare, dopo indagini e riscontri scaturiti da una prima denuncia sporta alla Squadra di Pg del Commissariato da una donna di anni 46 e del marito, gli investigatori hanno riscontrato che l'arrestato, dopo un primo iniziale approccio di amicizia con la coppia, successivamente aveva incominciato a fare richieste. Al rifiuto dei due di esaudire quanto proposto dall'indagato, questi ha iniziato con i primi comportamenti assillanti e persecutori in danno della coppia con lettere, messaggi sui social con foto ed altro, nonché con pedinamenti, esplicite minacce, richieste di denaro e, il 5 agosto scorso, con il danneggiamento dell'autovettura della donna. (ANSA).