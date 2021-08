Covid:in Calabria 213 nuovi contagi, nessun decesso

(ANSA) - CATANZARO, 22 AGO - Nessun nuovo decesso oggi in Calabria e 213 nuovi contagi (ieri erano 290). Diminuiti i tamponi eseguiti 1.859, il tasso di positività è schizzato dal 5,81 all'11,46%. Calano di quattro unità i ricoverati nei reparti di cura (118) mentre rimangono stabili quelli in terapia intensiva (12). Sono 160 i guariti (70.105) e 57 gli isolati a domicilio (3.761). Crescono di 53 gli attualmente positivi, in tutto 3.891.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali - è di sono stati 1.054.960 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 75.292.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 302 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 281 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 10.522 (10.375 guariti, 147 deceduti); Cosenza: Casi attivi 865 (34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 829 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 23.803 (23.203 guariti, 600 deceduti); Crotone: Casi attivi 282 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6.876 (6.774 guariti, 102 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.851 (49 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.799 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 23.951 (23.602 guariti, 349 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 286 (7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5.668 (5.576 guariti, 92 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica che i due nuovi ingressi nella terapia intensiva sono trasferimenti dalle Asp di Cosenza e Reggio Calabria e rimangono in carico alle Asp di appartenenza.

L'Asp di Cosenza comunica che oggi si segnalano 15 nuovi casi nei residenti fuori regione. L'Asp di Vibo Valentia comunica che, per mero errore, nell'ultima settimana, sono stati trasmessi n. 6 (sei) positivi in più risultati, in seguito a verifica, positivi noti e non positivi nuovi. (ANSA).