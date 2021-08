Incendi: rogo da scintille smerigliatrice, due denunce

(ANSA) - SAN NICOLA DELL'ALTO, 21 AGO - Avrebbero utilizzato una smerigliatrice elettrica per effettuare i lavori di sostituzione di un palo della pubblica illuminazione provocando un incendio scoppiato il 7 e l'8 agosto scorsi. Due persone, entrambe residenti nel crotonese, sono state denunciate dai carabinieri forestali per il reato di incendio boschivo colposo.

Dagli accertamenti tecnici svolti, infatti, è emerso che le fiamme si sarebbero sviluppate a causa delle scintille prodotte dalla smerigliatrice nei pressi della strada provinciale 53, in località Pizzuta del Comune di San Nicola dell'Alto. L'incendio si è poi propagato su una superficie di circa 10 ettari di cui più di un terzo costituita da boschi di pino d'Aleppo e macchia mediterranea, interessando i territori di San Nicola dell'Alto e Carfizzi.

Sul posto per domare il rogo sono intervenuti un mezzo aereo, i carabinieri di Cirò e San Nicola dell'Alto, due squadre dei Vigili del Fuoco di Cirò Marina e Crotone e tre squadre Aib.

(ANSA).