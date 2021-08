Covid:in Calabria 290 casi ma più tamponi, due decessi

(ANSA) - CATANZARO, 21 AGO - Sono 290 i nuovi contagi, ieri erano solo qualcuno in meno, 282, riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di quasi 5 mila tamponi eseguiti (4.990) e un tasso che scende sensibilmente al 5,81%, era al 12,61%. Due i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 1.296. Scendono di due unità i ricoverati nei reparti di area medica (122), ma cin sono tre nuovi ingressi in terapia intensiva (12). Gli attualmente positivi sono 3.838 (+198) mentre gli isolati a domicilio 3.704 (+197). Si contano 90 guariti per un totale di 69.945.

In Calabria, ad oggi - secondo quanto emerge dai dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.053.101. Le persone risultate positive sono 75.079.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 296 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 10.522 (10.375 guariti, 147 deceduti); Cosenza: Casi attivi 917 (31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 883 in isolamento domiciliare); Casi chiusI 23.704 (23.104 guariti, 600 deceduti); Crotone: Casi attivi 292 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 286 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6.864 (6.762 guariti, 102 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.784 (54 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.726 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 23.903 (23.554 guariti, 349 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 269 (7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 259 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5.667 (5.575 guariti, 92 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 18 nuovi soggetti positivi e 2 guariti residenti fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica che oggi nel setting fuori regione si segnalano: 4 nuovi casi di cui 1 deceduto dopo ricovero, per causa violenta e 3 a domicilio.

L'Asp di Crotone comunica 21 nuovi soggetti positivi, un positivo noto spostato nel setting fuori regione. Un guarito del setting fuori regione. L'Asp di Reggio Calabria comunica 9 soggetti positivi residenti fuori regione. (ANSA).