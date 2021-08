Violenza sessuale:abusa della moglie, bloccato dalla polizia

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 20 AGO - Ha violentato la moglie 27enne ma è stato bloccato dagli agenti di Polizia mentre si stava consumando la violenza. E' accaduto vicino Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Gli agenti di una volante in servizio di pattuglia, sono stati richiamati dalle urla della donna e sono giunti ad un appezzamento di terreno. Gli agenti hanno subito bloccato l'uomo, extracomunitario di 43 anni, ed hanno anche notato la presenza di una bimba di 3 anni figlia della coppia. Ai poliziotti la donna ha raccontato che l'uomo avrebbe tentato di abusare anche della piccola. La vittima, insieme alla bambina, è stata accompagna in ospedale e l'uomo portato nel carcere di Castrovillari a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).