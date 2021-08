Droga:trovato con oltre 200 gr di cocaina,arrestato ventenne

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 20 AGO - Aveva addosso un involucro con oltre 200 grammi di cocaina. Un ventenne S.D., originario di Locri e residente a San Luca, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Ps di Lamezia Terme con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di una notevole quantità di sostanza stupefacente.

Il ragazzo che alla guida di un'auto è stato fermato nei pressi dello svincolo autostradale dopo che aveva imboccato la statale in direzione di Lamezia Terme. Il nervosismo manifestato nel corso del controllo ha insospettito i poliziotti che lo hanno condotto in Commissariato dove, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente. (ANSA).