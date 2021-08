Droga:sequestrata piantagione di marijuana a Rizziconi

(ANSA) - RIZZICONI, 20 AGO - Una piantagione con circa 250 arbusti di marijuana è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri nelle campagne di Rizziconi.

I militari, supportati dai colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, hanno individuato un'area coltivata scoscesa e difficile da raggiungere in contrada Drosi. Nell'area interessata sono state individuate anche due cisterne per l'irrigazione. Le piante, di altezza variabile tra il mezzo metro e il metro e ottanta, una volta giunte a maturazione, estirpate, essiccate, triturate e vendute al dettaglio, avrebbero potuto fruttare ai responsabili diverse migliaia di euro.

I militari hanno provveduto ad estirpare le piante e a distruggerle dopo averne campionato una parte per le analisi di laboratorio. Sono in corso accertamenti per l'identificazione dei responsabili della piantagione. (ANSA).