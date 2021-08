Covid: serata con dj set e balli, chiuso locale in Calabria

(ANSA) - SOVERATO, 20 AGO - La Polizia ha interrotto una serata in un noto locale di Soverato dove, nonostante i divieti, era stata organizzata una serata con Dj set con diversi giovani che ballavano. Nel corso dei controlli predisposti dal Questore di Catanzaro per fare rispettare le misure contro la diffusione del Covid-19, i poliziotti della Squadra amministrativa della Divisione Pas della Questura hanno proceduto al controllo del locale mentre era in corso la serata musicale con DJ set, a cui partecipavano numerose persone, molte delle quali intente a ballare. Visto che l'attività da ballo è attualmente vietata e che in diverse zone del locale gli agenti hanno riscontrato una considerevole presenza di avventori assembrati senza il previsto distanziamento e privi di mascherine, al titolare del locale è stata contestata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista e la contestuale applicazione della sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'esercizio per 5 giorni. (ANSA).