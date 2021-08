Covid: crescono contagi in Calabria, diminuiscono i ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 20 AGO - Crescono i contagi in Calabria.

Nelle ultime 24 ore sono 282 (ieri 231) con un numero inferiore di tamponi fatti (2.236 contro 3.047) ed il tasso di positività che passa dal 7,58 al 12,61%. Tre le vittime, con il totale che sale a 1.294. In lieve calo i ricoveri, sia in area medica (-1, 124) che in terapia intensiva (-2, 9). I casi attivi sono 3.640 (+77), gli isolati a domicilio 3.507 (+80) mentre i nuovi guariti 202. Ad oggi i tamponi fatti sono 1.048.111 con 74.789 positivi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 296 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.504 (10.357 guariti, 147 deceduti); Cosenza: casi attivi 862 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 829 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.703 (23.103 guariti, 600 deceduti); Crotone: casi attivi 276 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 270 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.860 (6.758 guariti, 102 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 1.686 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.626 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.840 (23.492 guariti, 348 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 253 (6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 245 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.665 (5.573 guariti, 92 deceduti). (ANSA).