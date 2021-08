Perseguita coniugi per questioni di vicinato, arrestato

(ANSA) - OPPIDO MAMERTINA, 19 AGO - I carabinieri delle Stazioni di Oppido Mamertina e di Reggio Emilia-Principale hanno eseguito un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal gip di Palmi nei confronti di L.R., di 57 anni, attualmente residente a Reggio Emilia, accusato di atti persecutori, danneggiamento ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di una coppia di coniugi, la cui proprietà confina con quella dell'indagato.

Il provvedimento è stato emesso dopo le minacce e le violenze subite dalle vittime per via di questioni relative ai confini dei rispettivi terreni, sfociate nel lancio di pietre e vasi contro i coniugi e nel danneggiamento di un veicolo. Da ultimo, secondo l'accusa, L.R. era arrivato a danneggiare una grossa bombola di gas presente nel terreno dei coniugi, provocando la fuoriuscita di gas con la conseguenza di mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.

L'uomo è stato posto ai domiciliari nell'attuale abitazione a Reggio Emilia. (ANSA).