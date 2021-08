Incidenti stradali: auto prende fuoco, morta 85enne

(ANSA) - MELISSA, 19 AGO - Una donna di 85 anni è morta ed un'altra è rimasta ferita nell'incendio della vettura sulla quale viaggiava sviluppatosi in conseguenza di un incidente. Il fatto è accaduto a Melissa, nel crotonese. Le donne viaggiavano a bordo di un'auto Renault che, per cause in corso di accertamento, è andata ad impattare violentemente contro un muretto che delimita la strada. Nell'urto, la vettura ha preso fuoco. Sul posto, in località Torrente Lipuda, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina del comando di Crotone. La conducente del veicolo è riuscita ad uscire dall'auto riportando diverse ferite ed ustioni. Soccorsa è stata affidata al personale del Suem 118 e portata in ospedale.

L'anziana, invece, è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è morta.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme che si erano propagate anche agli arbusti in prossimità del veicolo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. La strada è rimasta chiusa al traffico. (ANSA).