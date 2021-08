Droga: sorpreso a irrigare piantagione canapa, arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 19 AGO - I carabinieri della Stazione di Carlopoli, coadiuvati dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Soveria Mannelli hanno arrestato in flagranza di reato A.C., di 52 anni, di Carlopoli per detenzione e produzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per un analogo reato, è stato sorpreso in un fondo agricolo delimitato da recinzione metallica, nella frazione Castagna, mentre irrigava una piantagione di canapa indiana, ormai pronta per la raccolta. La moglie è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.

I militari hanno sequestrato 62 piante, già provviste di infiorescenza, di altezza variabile tra 1,50 e 3,50 metri e un moderno impianto di irrigazione, e 150 grammi di marijuana già essiccata e materiale per il confezionamento, rinvenuti all'interno dell'abitazione dei coniugi. La Procura di Lamezia Terme ha disposto il carcere per l'uomo.

La sostanza sequestrata avrebbe consentito la produzione di oltre 27.000 dosi per un introito di circa 135.000 euro. (ANSA).