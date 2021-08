Covid: Calabria, ricoveri in area medica arrivano al 15%

(ANSA) - CATANZARO, 19 AGO - Ha raggiunto la soglia del 15% - livello massimo previsto dai nuovi parametri - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica in Calabria. Un dato - aggiornato a ieri - su cui pesano i nuovi 9 ricoveri di ieri che hanno provocato un aumento dell'incidenza dell'1%. Secondo i dati dell'Agenas, resta invece sotto la soglia del 10%, il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva, che è del 6%, con un calo dell'1% rispetto al giorno precedente. (ANSA).