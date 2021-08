Incendi:fiamme vicino abitazioni,rientrate famiglie evacuate

(ANSA) - SAN BASILE, 18 AGO - Sono rientrate nelle loro abitazioni quattro famiglie di San Basile, in Calabria, evacuate nella serata di ieri a causa di un incendio sul monte Carci che sovrasta il centro abitato. Le fiamme erano arrivate a lambire la parte nord del comune italo albanese, mettendo in serio pericolo le abitazioni e l'incolumità delle persone. Stamattina il rogo è ancora attivo e interessa la montagna a ridosso del paese.

"Già da ieri sera, grazie al lavoro delle squadre dei vigili del fuoco e dei tanti volontari presenti - ha detto il sindaco di San Basile, Vincenzo Tamburi - siamo riusciti a mettere in sicurezze le quattro abitazioni e permettere alle persone di farvi ritorno. E' stato consumato - ha aggiunto il primo cittadino - un attacco criminale alla comunità. Aver fatto evacuare le famiglie è stato il momento più triste della mia esperienza amministrativa. Per fortuna è stato evitato il peggio. Restano i danni al patrimonio boschivo che sono incalcolabili Questa mattina stanno operando ancora un canadair e un elicottero per spegnere i focolai che ancora interessano Monte Carci". (ANSA).