Incendi: a fuoco pineta nel Crotonese, evacuato un campeggio

(ANSA) - CROTONE, 18 AGO - Incendio a Isola Capo Rizzuto nei pressi di un campeggio, dove si trovavano circa trenta persone, che è stato evacuato. Nei pressi della struttura infatti, poco prima della mezzanotte, era andata a fuoco una pineta in località Sovereto. Scattato l'allarme, sul posto hanno operato tre squadre dei vigili del fuoco con sei mezzi. Dopo alcune ore di lavoro le fiamme sarebbero sotto controllo.

Dalle prime luci dell'alba opera un direttore operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco per il coordinamento di una squadra di terra e un canadair che sta effettuando dei lanci per lo spegnimento degli ultimi focolai. Gli ospiti del camping sono rientrati e non si registrano problemi danni alle persone.

Nelle ultime 24 ore sono oltre 215 gli interventi per incendi boschivi nel territorio regionale effettuati dai vigili del fuoco. (ANSA).