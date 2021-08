Incendi: rogo su zona montana Rossano, alcuni evacuati

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 17 AGO - Un vasto incendio sta interessando, da stamani, la zona montana di Rossano. Le fiamme, riferisce il comune di Corigliano Rossano, hanno lambito le abitazioni e per sicurezza alcune famiglie sono state evacuate. L'amministrazione comunale ha allertato il servizio di Canadair mentre era già in azione l'elicottero della Protezione civile. Un velivolo è intervenuto in tarda mattinata e sta ancora operando.

Sul posto sono presenti il sindaco Flavio Stasi, la Protezione civile, il servizio antincendi di Calabria Verde, i vigili del fuoco, agenti del locale Commissariato di Polizia e Carabinieri.

Gli automezzi comunali del settore Reti e Manutenzione stanno supportando i vigili del fuoco approvvigionandoli di acqua.

Attualmente sono attivi tre fronti di fuoco e uno di questi minaccia alcune abitazioni. (ANSA).