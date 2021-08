Covid:positivo sorpreso a passeggiare in paese, denunciato

(ANSA) - CINQUEFRONDI, 16 AGO - Positivo al Covid 19 era tranquillamente in giro a passeggiare per il paese in violazione della quarantena obbligatoria prescrittagli dalle autorità sanitarie e incurante dei rischi per la salute delle persone che ha incontrato. Un uomo di 38 anni è stato sorpreso e denunciato dai carabinieri a Cinquefrondi.

I militari, nell'ambito delle attività e dei controlli messi in atto anche nella giornata festiva di Ferragosto per contenere la diffusione del contagio hanno individuato il trentottenne che è stato bloccato e ricondotto nella propria abitazione.

L'uomo è stato denunciato per il reato di violazione penale dell'ordine di autorità intimatogli allo scopo di impedire la diffusione della malattia infettiva, che prevede l'arresto fino a 18 mesi e un'ammenda fino a 5 mila euro. (ANSA).