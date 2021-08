Covid:Calabria, 95 casi e una vittima, tasso positività 8,18

(ANSA) - CATANZARO, 16 AGO - Sono 95, con 1.162 tamponi fatti, i nuovi contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, con un decesso verificatosi nell'ospedale di Cosenza di una 45enne di Morano Calabro che porta il totale delle vittime a 1.276. Ieri i contagi erano stati 250 ma con 2.443 tamponi. Il tasso di positività è così sceso dal 10,23% di ieri all'8,18% di oggi. In crescita (+6) i ricoverati in area medica che adesso sono 109, mentre quelli in terapia intensiva restano stabili a 7. I casi attivi sono 3.413 (-61) mentre gli isolati a domicilio 3.297 (-67); i nuovi guariti 155. Ad oggi, in totale sono 1.035.003 i tamponi fatti con 73.799 positivi. I dati sono dei dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 265 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.418 (10.271 guariti, 147 deceduti); Cosenza: casi attivi 929 (38 in reparto, 3 in terapia intensiva, 888 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.441 (22.857 guariti, 584 deceduti); Crotone: casi attivi 273 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 268 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.767 (6.665 guariti, 102 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 1.519 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.478 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.592 (23.245 guariti, 347 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 198 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.627 (5.535 guariti, 92 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica che dei 5 nuovi soggetti positivi 3 sono residenti fuori regione. L'Asp di Crotone comunica che dei 12 nuovi soggetti positivi 1 è residente fuori regione. L'Asp di Reggio Calabria comunica che dei 76 nuovi positivi 6 sono residenti fuori regione. (ANSA).