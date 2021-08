Armi: trovato con pistola e munizioni in auto, arrestato

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 16 AGO - I carabinieri della Sezione radiomobile di Vibo Valentia hanno arrestato un uomo, P.C., di 66 anni, per detenzione di una pistola clandestina calibro 7.65 e 20 proiettili. In particolare, la sera della vigilia di ferragosto, nel corso di un controllo alla circolazione stradale nei pressi dello svincolo autostradale di Sant'Onofrio, i carabinieri hanno notato l'andatura piuttosto insolita di un veicolo. Alla vista dei militari l'uomo alla guida, difeso dall'avvocato Giuseppe Di Renzo, ha infatti effettuato una manovra indecisa che ha subito destato l'attenzione. Ha avuto inizio un inseguimento lungo l'autostrada A2 direzione Salerno e dopo pochi chilometri l'uomo è stato fermato sulla corsia di emergenza. La perquisizione del veicolo ha dato esito positivo: occultata ed avvolta in un panno, i carabinieri hanno trovato la pistola e le munizioni in un'insenatura ricavata dietro il vano portaoggetti. (ANSA).